Cinema Atriz DuShon Monique Brown morre aos 49 anos

A atriz DuShon Monique Brown morreu esta sexta-feira, aos 49 anos, em casa, na sequência de um ataque cardíaco. Era reconhecida como Connie, na série ‘Chicago Fire’.

DuShon Monique Brown morreu esta sexta-feira, aos 49 anos, em casa, pouco depois de receber alta hospitalar.

A Connie de ‘Chicago Fire’ esteve internada no St. James Olympia Field Hospital, em Chicago, nos Estados Unidos, com fortes dores no peito.

A estrela norte-americana ficou notabilizada pela personagem da enfermeira Katie Welch, na série ‘Prison Break’, entre 2005 e 2007. Atualmente fazia parte do elenco de ‘Chicago Fire’, onde interpretava o papel de Connie’.

Em comunicado, o produtor executivo da série, Dick Wolf, lamentou a morte da atriz, sublinhando a falta que se vai sentir por DuShon.

“A família de Chicago Fire está devastada por ter perdido um dos seus membros. Os nossos pensamentos e orações estão com a família de DuShon e vamos todos sentir a sua falta”, referiu.