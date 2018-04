Atrasa-se para o trabalho e recebe resposta surpreendente do chefe

Uma mulher decidiu avisar o chefe que se ia atrasar alguns minutos na chegada ao local de trabalho. A sua resposta foi tão surpreendente que comoveu as redes sociais. Veja.

Jenn trabalha para a mesma empresa há oito anos, sob a chefia da mesma pessoa. Em tanto tempo de trabalho, explica o chefe, apenas se atrasou em duas ocasiões, quando o filho foi submetido a uma ‘operação’ relacionada com os dentes.

Desta vez, Jenn estava atrasada 11 minutos, pelo que decidiu avisar o seu chefe, através de uma mensagem de texto. Acontece que a ética e honestidade desta mulher valeram-lhe uma resposta surpreendente.

Ao estranhar o incomum atraso, o chefe perguntou-lhe se havia algum problema. A sincera resposta de Jenn, aqui, merece ser sublinhada.

“Está tudo bem. O meu cão estava a dormir de forma mesmo carinhosa. Perdi algum tempo a tirar-lhe fotografias em vez de me arranjar para sair”, respondeu, com uma fotografia do animal.