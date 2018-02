Atirador da Flórida com historial de violência no Instagram

O tiroteio na escola Marjoy Stoneman Douglas foi perpetrado por um jovem que já vinha ‘avisando’ há muito tempo nas redes sociais. No Instagram, Nikolas Cruz partilhou imagens com armas e a cara tapada, num prenúncio de como iria agir ontem à tarde.

O passado de Nikolas Cruz, detido pouco depois de abrir fogo na escola de onde tinha sido expulso em 2017, está agora a ser escrutinado pelas autoridades, enquanto na sociedade reina a estupefacção: como é que isto foi possível?

Scott Israel, o xerife do condado de Broward, adiantou que o jovem de 19 anos estava armado com uma arma semiautomática.

“Vinha preparado com munições”, acrescentou o xerife.

Foi Scott Israel o primeiro a avisar que as contas de Nikolas Cruz nas redes sociais eram “muito, muito perturbadoras”. Agora, a imprensa confirma essa realidade.

No Instagram, são várias as imagens em que o jovem exibia armas ou facas, quase sempre com o rosto encoberto por um gorro e um lenço.

“Quero matar pessoas com a minha AR-15”, a semiautomática que usou no tiroteio de ontem, escreveu o jovem, num comentário a um vídeo no YouTube ontem descoberto pela imprensa.

O atirador chegou mesmo a pedir conselhos sobre as armas a adquirir. Com a imagem de uma caçadeira Maverick, pediu “mais informações” sobre a mesma.

“Fiquei com ele num projeto e ele falou-me um pouco da vida dele, de como tinha sido retido e expulso duas vezes de escolas privadas”, adiantou Brandon Minoff.

“Ele queria ser militar e gostava de caça”, acrescentou o mesmo aluno.

Nikolas Cruz está acusado do homicídio de 17 pessoas. Cinco das pessoas ontem alvejadas continuam em risco de vida.

