Vídeo: Cheerleaders com… higiene íntima controlada

No mundo do desporto, onde todos os pormenores conta, nem as cheerleaders escapam. Os clubes de futebol americano vão ao ponto de controlar a forma como as dançarinas tratam da sua higiene íntima.

Das redes sociais, dos comportamentos em público, da postura até… aos hábitos íntimos, os clubes norte-americanos da NFL não deixam nada ao acaso e procuram manter tudo dentro das suas regras.

De tal modo que o tema já dá que falar na sociedade norte-americana onde se questiona até onde pode ir o profissionalismo que os clubes querem e de quem ponto em diante já se estão a falar de direitos e liberdades.

Bailey Davies, por exemplo, era cheerleaders dos New Orleans Saints e tinha um conjunto de regras a cumprir (tal como as colegas) no que toca ao uso de redes sociais, não lhe sendo permitido colocar fotos nua ou em lingerie, mas também estava obrigada a ter a conta privada e não pública nas redes sociais.

Como publicou uma foto em lingerie… acabou despedida pela administração dos New Orleans Saints, que obriga as suas cheerleaders a manterem um certo recato mas não só.

Lavar partes íntimas… só com sabão

Estas estão proibidas de falar com os jogadores da equipa, não podem estar em locais públicos com jogadores da NFL (se estiverem num espaço e chegar um jogador, elas são obrigadas a sair).

Se as regras são apertadas para as cheerleaders dos New Orleans Saints, para as dos Buffalo Bills a controlo vai ao ponto de se deixarem dicas de higiene íntima.

Desde logo, as dançarinas estão proibidas de usarem produtos químicos e desodorizantes.

Dicas de depilação

A lavagem de partes íntimas deverá ser feita apenas e só com sabão e durante a menstruação as dançarinas estão obrigadas pelo clube ao uso de tampões e pensos, que devem ser mudados de quatro em quatro horas.

A depilação deverá também ser feita através de lâminas limpas.

Algumas destas regras são consideradas humilhantes para as mulheres e têm gerado um aceso debate na opinião pública.

Veja os vídeos com algumas atuações de cheerleaders da NFL:

