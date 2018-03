Nas Notícias Ataque em França: Sequestrador abatido, quatro mortos confirmados Por

O sequestrador que fez reféns num supermercado em Trèbes, no sul de França, nesta sexta-feira, acabou abatido pela polícia. Há quatro mortos confirmados.

As autoridades cercaram um supermercado em Trèbes, no sul de França, onde ocorreu um tiroteio e estiveram mantidos reféns, na manhã desta sexta-feira.

Um homem disparou contra a polícia e encontrou abrigo naquele espaço comercial, utilizando clientes como escudo humano.

O sequestrador, que se suspeita ser do Estado Islâmico, acabou abatido, sendo que as autoridades lidaram com o o incidente como sendo um ato de terrorismo.

O atirador fez cinco disparos em direção à polícia, antes de se dirigir para Trèbes. E acabou por ser abatido.

