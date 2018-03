Mundo Ataque em França: Jovem português em estado grave Por

Um português ficou gravemente ferido no ataque em Carcassone, no sul de França. Ao contrário do avançado anteriormente, o jovem de 27 anos foi transportado para o hospital em estado grave.

Ainda não há confirmação oficial por parte das autoridades, mas a SIC avança que um dos feridos graves do atentado terrorista no supermercado Trèbes, em França, é português, natural de Coimbra.

A vítima, de 27 anos, encontrava-se a caminho de uma padaria com um colega quando foi surpreendido pelo atacante. Vive em Carcassonne com a família, onde realizava um estágio, avança um amigo à SIC. Está internado no hospital com uma bala alojada na cabeça, refere a estação televisiva.

O atacante terá entrado no estabelecimento pela manhã desta sexta-feira, entre gritos como “vou-vos matar a todos”.

O homem disparou contra a polícia e encontrou abrigo naquele supermercado, depois de ter baleado duas pessoas quando roubou um automóvel.

No estabelecimento, utilizou os clientes como escudo humano, tendo feito mais duas vítimas. Acabou por ser abatido pelas autoridades.

O atacante, de 25 anos, era de origem marroquina e agiu sozinho. O Daesh utilizou as suas plataformas para reivindicar o ataque que vitimou quatro pessoas, além do sequestrador, e mais de uma dezena de feridos.

4 PARTILHAS Partilhar Tweetar