Astronauta cresceu demais e pode ficar preso no Espaço

Norishige Kanai está em risco de não poder voltar à Terra. O astronauta japonês cresceu nove centímetros desde 17 de dezembro, quando partiu para a Estação Espacial Internacional (ISS), e teme não caber no vaivém.

É normal os astronautas crescerem, devido à microgravidade, mas ninguém esperava que este japonês desse um salto de nove centímetros em menos de um mês.

Foi o próprio Norishige Kanai quem deu a conhecer os receios de ficar demasiado grande para o vaivém Soyuz, através das redes sociais.

“Cresci como uma planta aqui na ISS. Desde o secundário que isto não me acontecia. Estou um pouco preocupado sobre se caberei no banco da Soyuz no regresso”.

O astronauta japonês, de 41 anos, cumpre a primeira missão na ISS, para a qual partiu a 17 de dezembro de 2017, juntamente com o norte-americano Scott Tingle e o russo Anton Shkaplerov.

Na ISS estão ainda, desde setembro, os norte-americanos Mark Vande Hei e Joe Acaba e o russo Alexander Misurkin, que vão regressar à Terra em fevereiro.

Norishige Kanai só deverá voltar em abril, isto se couber no assento do Soyuz, que tem uma altura condicionada para permitir o máximo aproveitamento do espaço

