Desporto Astori eternizado com centro de treinos em seu nome Por

A Fiorentina vai prestar mais uma sentida homenagem a Davide Astori, capitão ‘viola’ que faleceu no passado dia 4 de março. “Centro Desportivo Davide Astori”, será o nome do centro de treinos do clube.

Depois de retirar a camisola 13 de Astori, a Fiorentina prepara-se para homenagear o ‘eterno capitão’, ao dar o seu nome ao centro desportivo do clube.

“Vamos dedicar a nossa cidade desportiva a David porque esta era a sua casa. Por isso passará a chamar-se Centro Desportivo Davide Astori. Esta é só a primeira iniciativa que manterá viva a memória de uma pessoa especial”, revelou o presidente do clube, Mario Cognigni.

Astori faleceu no passado dia 4 de março, de forma súbita, no hotel onde a equipa estagiava, antes do encontro frente à Udinese.

