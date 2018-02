Apresentações/Novidades Aston Martin do ‘007’ leiloado para solidariedade social Por

James Bond, ou melhor o ator que atualmente lhe dá ‘corpo’, Daniel Craig, doou o seu Aston Martin Vanquish edição centenário para um leilão de beneficência, cujos lucros da venda vão direitinhos para uma instituição de solidariedade social.

O carro atual do agente ‘007’ é um dos exemplares de uma série limitada que a Aston Martin construiu para assinalar o seu centenário, em 2014, e vai ser leiloado pela conhecida Christie’s a 20 de abril em Nova York. A base de licitação variará entre os 324 e os 486 mil euros, e o dinheiro conseguido na venda irá para a The Opportunity Network, uma organização que ajuda jovens no desenvolvimento das suas carreiras.

Dotado de um motor a gasolina de 6,0 litros V12, o Vanquish possui uma estrutura em alumínio e corpo exterior em fibra de carbono, servido por uma caixa automática, que lhe permite uma velocidade máxima de 295 km/h. O exemplar em questão foi personalizado por Daniel Craig, em termos de interior e cor exterior.