Asteroide vai aproximar-se da Terra na próxima sexta-feira

O asteroide 2018 CB vai passar a apenas 64 mil quilómetros da Terra, na próxima sexta-feira. O anúncio surge poucos dias após os investigadores terem detetado a aproximação deste corpo celeste.

O asteroide, famoso por ter o aspeto de uma caveira, vai passar a uma distância que equivale a um quinto do espaço entre a Terra e a Lua.

Apesar de ser escassa em termos espaciais, a distância é suficiente para não causar alarme, garantiu a NASA.

Os rumores de uma possível colisão começaram a ganhar dimensão por causa da… dimensão do corpo celeste. É que o 2018 CB tem o dobro do tamanho do asteroide que caiu em Chelyabinsk (Rússia) em 2013, ferindo mais de mil pessoas e danificando milhares de edifícios.

“É raro os asteroides deste tamanho aproximarem-se da Terra”, reconheceu Paul Chodas, da agência espacial norte-americana.

