Desporto “Assobios sim… Chamem nomes às pessoas da família deles” Por

Na ressaca da vitória sobre o Paços de Ferreira, por 2-0, Bruno de Carvalho dirigiu-se à sala de imprensa para falar aos jornalistas sobre a recente atmosfera vivida em Alvalade.

Na sala de conferência, Bruno de Carvalho respondeu diretamente às questões colocadas pelos jornalistas, relativamente aos assobios, a sua possível demissão, os processos disciplinares impostos aos jogadores e esclareceu o comunicado publicado esta tarde, no Facebook.

Relativamente aos assobios, Bruno de Carvalho assumiu que “já estou vacinado para assobios desde o Marco Silva, faz parte. Agora, quando me adjetivam… Se querem a demissão, há um lugar próprio para estas coisas. Chamarem-me nomes? Vão chamar nomes à família deles, porque não andei com eles na escola, não comi do mesmo prato. Quando atingimos os limites que atingimos hoje… Em primeiro lugar, interessa-me a minha relação com a minha mulher: vamos ser pais amanhã. O resto, se viram as costas, se não viram as costas… Agora, dentro do Sporting, ninguém me falta ao respeito. O que me fez vir aqui, repito: os adeptos têm o direito a assobiar, a ingratidão faz parte da cultura do Sporting. As pessoas de certeza não leram o último post, porque foram para as roulotes antes… Deviam ler para perceber realmente o que se passa no clube. Já estou habituado a que as bancadas centrais tenham esta atitude. O que podem ter a certeza é que eu só representarei o Sporting.”

Sobre a possível demissão da presidência leonina, Bruno de Carvalho considerou a pergunta “despropositada” e atirou: “você tem condições para continuar a ser jornalista da RTP? Eu digo-lhe que não”.

Questionado sobre a alegada devolução de Fábio Coentrão, o líder do Sporting explicou que a situação do lateral esquerdo é “exatamente igual à dos outros”, pelo que é necessário “falar de alguns assuntos”.

“Tudo isto é normal. O Sporting é pródigo nisto, tem de dar liberdade às pessoas. Agora não vou voltar a sofrer calado aquilo que passei durante um ano. As pessoas no Sporting podem não querer saber as coisas, agora, enquanto achar que as pessoas devem estar informadas, continuarei a informar. Aquele post é sem interesse, sem nenhuma relevância. Só teve relevância na conferência de imprensa, em Madrid. Se não tinha sido, perfeitamente, normal. Fico mais chateado com o que li no jornal AS do que com o que li no meu post”, referiu.

A terminar, Bruno de Carvalho assumiu que enquanto presidente “o culpado” seria ele, mas “enquanto pessoa, já é diferente”.

77 PARTILHAS Partilhar Tweetar