Assistente de bordo cai de um avião e morre

Uma assistente de bordo da Emirates perdeu a vida, após cair de um avião que se encontrava estacionado na pista. O incidente ocorreu no Uganda e está a ser investigado pelas autoridades. A companhia aérea emitiu um comunicado onde explica que a mulher “abriu uma porta de emergência”.

Uma assistente de bordo morreu, nesta terça-feira, depois de cair de um Boeing 777 que se encontrava no solo, no Aeroporto Internacional de Entebbe, no Uganda.

O incidente foi confirmado pela Emirates, num comunicado, onde a companhia explica que a mulher “abriu uma porta de emergência”.

A vítima foi transportada para o hospital, com vários ferimentos, e acabou por perder a vida, adianta a Associated Press.

As autoridades do Uganda estão a investigar o incidente, que ocorreu depois de uma “aterragem em segurança”, segundo a Emirates.

