Nacional Assédio sexual: Judite Sousa contra atrizes e movimento “#Me Too” Por

Judite Sousa recorreu às redes para partilhar a sua opinião sobre os recentes casos de assédio sexual que chocaram Hollywood. A jornalista da TVI critica particularmente o comportamento de Uma Thurman e Sala Hayek e o movimento “#Me Too”, que não passa de “conversas de travesseiro”.

A jornalista da TVI tem-se manifestado ativa nas redes, nos últimos tempos e, numa jogada de antecipação, decidiu partilhar a sua opinião sobre os recentes casos de assédio sexual, nomeadamente à volta do nome de Harvey Weinstein.

“O produtor cinematográfico Harvey Weinstein é um grande tonto. É sabido que assediou muitas actrizes para as ter na mão, julgava ele. Umas foram na conversa; outras não. Mas o que também é certo é que essas ‘assediadas’ tinham poder, nomeadamente económico para dizerem que sim ou que não. Porquê? Porque são das mulheres mais poderosas e ricas da indústria de Hollywood”, começa por escrever.

Judite centra-se depois em dois casos concretos, os de Uma Thurman e Sala Hayek, duas mulheres que “tinham poder”.

“Uma Thurman é uma actriz consagrada. Vale milhões. Ficou grávida de um multimillionário chamado Arpad Busson que, por sua vez, tinha sido casado e pai dos dois filhos da Top Elle Macpherson, também conhecida pelo nome ‘o corpo’. Quando ela percebeu o perfil, deu-lhe ordem de marcha”, sublinha.

Sobre Sala Hayek, a jornalista explica que esta “ficou grávida de um dos homens mais ricos da indústria da moda”, Henri Pinnault, dono da Gucci e de outras marcas.

“A Salma Hayek não precisava do Pinnault mas ficou ainda mais multimilionária depois de ter engravidado da sua filha Valentina. Pergunta-se: porque é que não denunciou as investidas do Weinstein há mais tempo? Mistério”, considera.

Neste sentido, Judite Sousa cataloga o movimento ‘Me Too’ como um movimento “que leva mensagens muito intelectualizadas mas que mais não são do que conversas de travesseiro”.

Recorde-se que o movimento “Me Too” foi distinguido como ‘personalidade do ano’ da Revista Time, descrito como o “ato de coragem” de quem partilhou nas redes sociais histórias pessoais de assédio sexual.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar