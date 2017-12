Nas Redes “Asperger não é doença, é parte de mim. É ser diferente”, explica Federico Por

Federico Garcia Villegas, um menino de 8 anos que vive na Colômbia, é portador da síndrome de Asperger e desabafou o que é viver com esta condição. O vídeo não demorou a viralizar.

Em cerca de um mês, o vídeo conta com mais de 7,6 milhões de visualizações.

“Ter Asperger não é uma doença. Não sou louco, nem ‘freak’, nem estranho. Apenas a minha maneira de receber e processar a informação é diferente”.

“Os nossos sentidos são mais agudos”, descreve Federico: “Eu oiço todos os sons ao mesmo tempo, por isso às vezes fico em choque e sinto-me sobrecarregado. Se queres que saiba algo, diz-me com as tuas palavras. Não entendo muito bem a linguagem não-verbal”.

Andrea Villegas, a mãe do menino, partilhou o vídeo para que os colegas de Federico o entendessem melhor. Mas, de repente, o desabafo do menino tornou-se numa mensagem viral sobre o Asperger, depois da mãe de três crianças com a síndrome o ter partilhado.

“Sou um menino como qualquer outro, com sonhos e esperanças. Só quero que me conheçam, me entendam e que me ajudem a encaixar na comunidade”.

