Fórmula 1 As primeiras voltas do Red Bull RB14 Por

Tratou-se apenas de um ‘shakedown’ e voltas para realizar filmagens, mas a primeira experiência de Daniel Ricciardo com o novo Red Bull RB14 em pista foi seguida atentamente.

Para além do ‘staff’ técnico da equipa de Milton-Keynees, o acontecimento foi seguido de perto por Max Verstappen. O holandês, visto como o Campeão do Mundo de Fórmula 1 de futuro, está ansioso por guiar o novo monolugar, mas está impressionado desde já com o aspeto da nova ‘arma’, cuja decoração camuflada para a ocasião mereceu os seus elogios.

A chuva ‘brindou’ Ricciardo neste ‘batismo’ de pista em Silverstone, mas o australiano não se importou, mesmo se não pôde acelerar mesmo a fundo, como sucederá nos primeiros testes de pré-época em Barcelona, pois é sempre bom para um piloto acabar com a ‘pasmaceira’ do defeso.