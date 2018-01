Nacional “As mulheres ensinam-te a ser homem”, diz Marcantónio Del Carlo no Alta Definição Por

Marcantónio Del Carlo teve algumas declarações no programa Alta Definição, na SIC, que se têm tornado virais nas redes sociais, amealhando reações e partilhas, sobretudo entre o lado feminino. O ator elogia o papel das mulheres na vida dos homens e o comentário não passou despercebido. Veja o vídeo.

“Quem não aprende nada com as mulheres que teve é um tolo”, começou por dizer Marcantónio Del Carlo em conversa com Daniel Oliveira.

“As mulheres ensinam-te a ser homem”, revelou ainda o ator de 52 anos de vida.

“Tu és mais homem e melhor homem com as mulheres que vais tendo na tua vida. Vais partilhando a tua vida”, referiu o ator que, além da representação, também já experimentou a vertente da realização.

Veja aqui um excerto com a entrevista que será emitida neste sábado, em que o ator faz um elogio marcante.

