Desporto "Marcações à zona e bolas paradas fui eu que lancei há 25 anos", diz Jesus

Jorge Jesus voltou esta segunda-feira a sublinhar que foi pioneiro em muitas nuances táticas do desporto rei. Em entrevista ao site da UEFA, o técnico do Sporting referiu que “trouxe coisas diferentes ao futebol”.

Em entrevista ao site da UEFA, por ocasião da antevisão do duelo desta quinta-feira, frente ao Plzen, Jorge Jesus voltou a reivindicar ter sido o pioneiro de algumas variações táticas vividas no futebol nos últimos anos.

“Muitas das ideias da minha equipa, principalmente as que hoje se usam, como as marcações à zona e as bolas paradas fui eu que lancei há 25 anos. Sou um treinador que trouxe coisas diferentes ao futebol, para além de ser um apaixonado e um obcecado pela perfeição”, referiu.

A Liga Europa foi também um assunto comentado por Jesus, que após as duas finais perdidas apontou o “sonho” para esta temporada.

“Normalmente quem chega à final da Liga Europa são os que já não estão na disputa do título nos seus países. Já ganhámos um título, estamos na disputa dos títulos no campeonato, na Taça de Portugal e para chegar à final da Liga Europa, que é o nosso sonho”, sublinhou.

O Sporting discute a primeira eliminatória dos oitavos de final da competição esta quinta-feira, frente ao Viktoria Plzen, da República Checa.

