Árvore que caiu na Madeira e matou 13 pessoas estava “em bom estado”, diz o perito

A peritagem ao carvalho que caiu a 15 de agosto de 2017 na freguesia do Monte estava “em bom estado global”, adianta a peritagem solicitada pela Câmara do Funchal.

Recorde-se que a queda da árvore provocou a morte de 13 pessoas e deixou outras 50 feridas.

À data, o Largo da Fonte, no Funchal, acolhia a festa da Senhora do Monte.

De acordo com o relatório preliminar da peritagem, da autoria de Pedro Ginja e que está disponível para consulta no site da autarquia, a árvore encontrava-se em “bom estado global”.

Pedro Ginja, engenheiro agrícola e arboricultor profissional com formação avançada em arboricultura urbana, realizou a peritagem com o apoio de Gerard Passola Parcerissa, do Colégio de Biólogos da Catalunha (Espanha) e especialista em arboricultura.

