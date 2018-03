Motores Arranque da época da IndyCar com ‘golpe de teatro’ final Por

A prova de abertura da temporada da americana IndyCar foi animadíssima, com várias trocas de líderes, mas nada fazia prever que a prova fosse decidida a três voltas do final.

Uma última situação de bandeiras amarelas concorreu para o ‘golpe de teatro’ que sucedeu logo a seguir, quando uma manobra de Alexander Rossi ‘enviou’ o monolugar de Robert Wickens de encontro ao muro, arruinando a prova ao piloto canadiano que, em condições normais, teria regressado à IndyCar com uma vitória. E dessa forma foi Sebastien Bourdais quem herdou o triunfo, repetindo assim o êxito conseguido no traçado da Florida o ano passado.

Mas as imagens valem por mil palavras, e nada melhor do que rever a prova no resumo que se segue.