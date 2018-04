Motores Armindo Araújo de regresso em Mortágua apostado a lutar pelos lugares cimeiros Por

Depois da ausência do Rali dos Açores Armindo Araújo e Luís Ramalho estão de regresso ao Campeonato de Portugal de Ralis em Mortágua, terceira prova do calendário.

No rali do Clube Automóvel do Centro (CAC) o piloto do Team Hyundai Portugal está disposto a readquirir rapidamente o ritmo para ser competitivo, confiando num i20 R5 que vai evoluindo de dia para dia.

Armindo Araújo já venceu o Rali de Mortágua, em 2006, antes de iniciar o seu programa no Campeonato do Mundo de Ralis e se tornar Bicampeão do Mundo de Produção (2009 e 2010), mas a prova era, nessa altura, disputada em asfalto e por isso bem diferente da atual.

“Fiz o Rali de Mortágua quando a prova ainda era em asfalto e como tal não temos grandes referências dos troços deste rali”, analisa o piloto de Santo Tirso, que em Fafe teve um positivo regresso à competição, garantindo um top cincologo no início da época.

Agora a prioridade de Armindo Araújo é desde logo lutar pelos lugares da frente: “Vamos precisar de entrar rapidamente no ritmo ideal para lutarmos pela vitória. Tivemos uma sessão de testes produtiva, onde pudemos trabalhar mais algumas afinações que tornam o i20 R5 ainda mais competitivo na terra”.

“Estamos na expectativa quanto à nossa posição em Mortágua mas espero que este trabalho dê frutos”, acrescenta o piloto do Team Hyundai Portugal, motivado para esta que será a quarta edição consecutiva do Rali de Mortágua em pisos de terra.

Este ano a prova do CAC inclui uma novidade absoluta logo no primeiro dia do evento (sexta-feira, dia 27): a Águeda Street Stage (2,59 km), que será percorrida por duas vezes, antes da Super Especial na cidade de Mortágua (2,06 km).

No sábado (dia 28), estão agendadas um total de sete classificativas de terra, com duplas passagens pelos troços de Póvoa do Sebo (15,99 km) e Felgueira (17,98km), e três passagens pela especial de Gândara/Calvos (11,67 km), que perfazem o total de 110,18 km cronometrados do rali.