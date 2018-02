Motores Armindo Araújo promete “andar ao mais alto nível” em Fafe Por

São duas dezenas de carros R5 que vão estar à partida do Rali Serras de Fafe, que este sábado marca o arranque do Campeonato de Portugal da especialidade.

Uma prova que marca o regresso de alguns nomes bem conhecidos da disciplina, sendo um deles Armindo Araújo, ex-campeão nacional e mundial, que aos comandos de um novíssimo Hyundai i20 R5 espera estar desde logo na luta pela vitória, como é intuito de toda a equipa Huyndai Motorsport Portugal.

“Fizemos um excelente teste e fiquei muito satisfeito com a sensação sentida dentro do Hyundai i20 R5. Nunca tinha guiado um carro desta categoria e fiquei surpreendido com o seu potencial. Sabemos que podemos fazer melhor e estamos a trabalhar para estar ao mais alto nível o mais rápido possível”, afirma Armindo Araújo antes do começo da prova da Demoporto.

No segundo i20R5 estará nada mais nada menos que o atual Campeão Nacional de Ralis, Carlos Vieira, que é também ele um sério candidato, esperando estar novamente na luta pelos lugares cimeiros: “O campeonato vai ser muito disputado e esperamos conseguir em Fafe um bom resultado. Fizemos dois bons dias de testes e gostei bastante de guiar o Hyundai i20 R5, mas é um carro novo que ainda estamos a descobrir. Acreditamos, no entanto, que estaremos já com um bom ritmo este fim-de-semana”.