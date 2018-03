Motores Armindo Araújo não vai aos Açores e Carlos Vieira em todos os ralis Por

Parece ponto assente que a prova do Campeonato de Ralis de Portugal que Armindo Araújo vai excluir do seu calendário será os Açores.

O piloto da Hyundai Motorsport Portugal teria de excluir um rali da sua participação, como mandam os regulamentos, e Araújo terá decidido que é exatamente a prova que também pontua para o Campeonato da Europa de Ralis que vai ficar fora do seu ‘calendário’. Uma decisão lógica, dado tratar-se de um evento em pisos de terra, um terreno onde o i20 R5 se sente menos à vontade.

Das nove prontas do Campeonato de Portugal de Ralis, os adversários do piloto de Santo Tirso também terão que nomear uma em que não vão pontuar. O outro piloto da Hyundai Motorsport Portugal, Carlos Vieira, também terá que o fazer, mas embora não possa pontuar em todas já decidiu que vai alinhar em todas elas, uma forma de também as honrar, uma vez que é o detentor do título. onde não pontuarão.