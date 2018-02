Motores Armindo Araújo já testa o Hyundai Por

Apresentada que foi a nova equipa Hyundai Portugal para o Campeonato de Portugal de Ralis 2018, e os seus pilotos iniciaram a preparação da temporada.

Já faltam poucos dias para o Rali Serras de Fafe, e com os carros coreanos a chegarem ao nosso país ‘em cima’ do arranque da época, há muito pouco tempo para que tudo esteja em condições nos i20 R5, nomeadamente no do regressado Armindo Araújo, para além do primeiro contacto com um carro da nova geração procura os melhores acertos para os pisos de terra, aquele em que se vai disputar a prova da Demoporto e toda a primeira fase do campeonato.

Fique com as imagens dos primeiros testes de Armindo Araújo com o Hyundai.