Arcebispo critica Papa por palavras sobre a pedofilia

O papa Francisco foi este sábado criticado pelo arcebisto de Boston relativamente a questões de abuso sexual na Igreja. Sean O’Malley considerou as palavras de papa como “calúnias”, nas quais considerou como falsas as acusações ao bispo chileno Juan Barros.

O discurso do papa Francisca, na passada quinta-feira, no Chile, foram “uma grande dor para os sobreviventes de abusos sexuais”, referiu Sean O’Malley.

O arcebispo de Boston acrescentou também não poder explicar o porquê das “palavras específicas” escolhidas pelo pontífice.

Na passada quinta-feira, no Chile, o Papa Francisco defendeu o bispo chileno Juan Barros, assegurando que as acusações de que este escondeu abusos sexuais por parte do sacerdote Fernando Karadima “são calúnias”.

“No dia em que trouxerem uma prova com o bispo Barros, eu falarei”, declarou o pontífice. “Não há uma única prova, é tudo calúnia”.

Na visita, o papa Francisco pediu desculpa “pelos danos irreparáveis” sofridos por parte de um grupo de chilenos, vítimas de abuso sexual de sacerdotes.

Apesar disso, O’Malley garantiu que o pontífice “reconhece plenamente as notórias falhas da igreja e do clero que abusou das crianças e o impacto devastador que esses crimes tiveram sobre sobreviventes e ente queridos”.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar