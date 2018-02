Apresentações/Novidades Aprillia lança Shiver e Dorsoduro 900 Por

Tendo sob mira os condutores de carta de condução A2 a Aprillia lançou no mercado duas novas motos; a Shiver 900 e a Dorsoduro 900.

Ambos os modelos têm um visual atraente e características ‘naked’, prometendo agilidade e conforto. Qualidades que se devem a uma rigidez torsional de referência, que permite uma condução desportiva, mesmo que sejam motos para uma utilização normal no dia-a-dia.

A Shiver – disponível nas cores cinzenta, preta e verde – possui um painel digital TFT a cores de 4,3 polegadas, e é proposta a 9.500 euros. Tal como a Dosoduro 900 recorre ao mesmo motor de 900 cc dois cilindros com 95 cv de potência, que já cumpre as normas de emissões Euro4, possui uma gestão eletrónica e um novo sistema de acelerador eletrónico Ride-by-Wire, que permite a administração mais precisa da mistura ar/gasolina. Isso ajuda a uma condução mais fácil e beneficia o consumo e menos emissões poluentes.

Já a Dorsoduro 900 – disponível apenas na cor cinzenta – destaca-se pelas suas características mais desportivas. Um novo design e alguns elementos dos chassis melhoram a ergonomia e as suspensões reguláveis permitem uma melhor adaptação ao tipo de condução que se pretender, nomeadamente se for mais agressiva. Apesar de possuir o mesmo motor da Shiver, possui um escape desenvolvido para ter uma sonoridade específica. O sistema Ride-By-Wire vem com controlo de tração – que pode ser desligado em andamento e é regulável em três níveis – e está dotada de ABS de duas vias – que também pode ser desligado.

Mas o que torna a Dorsoduro mais exclusiva são mesmo os seus modos diferentes de condução – Sport, Touring e Rain – para andar de forma mais apressada, em ritmo de passeio ou quando a aderência do piso é reduzida. Algo que contribui para que o seu preço se cifre acima dos 10.400 euros.