Nacional Apresentadoras do Fama Show em momento atrevido Por

As apresentadoras do programa ‘Fama Show’, da SIC, voltaram a reunir-se em trabalho e protagonizaram um momento atrevido, que tem dado que falar nas redes sociais.

No registo partilhado por Carolina Loureiro, as cinco apresentadoras do programa aparecem de mãos nos rabos umas das outras.

“Estamos só a ver se está tudo ok!!!”, referiu Carolina Loureiro, mostrando fotos das apresentadores no estúdio.

O programa é apresentado, atualmente, por Carolina Patrocínio, Carolina Loureiro, Iva Lamarão, Cláudia Borges e Catarina Sikiniotis.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar