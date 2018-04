Mundo Apreendidas 8,7 toneladas de cocaína em Algeciras, a maior apreensão de sempre em Espanha Por

O Ministério do Interior espanhol anunciou hoje a apreensão de 8,7 toneladas de cocaína que estavam escondidas em contentores de banana no porto de Algeciras, “a maior da história do narcotráfico” em Espanha e uma das maiores na Europa.

A droga, que estava escondida em contentores provenientes da Colômbia, foi apreendida no domingo no porto de Algeciras, em Cádis, refere o ministério, anunciando que seis pessoas foram detidas, entre as quais dois empresários e um guarda civil,

Em conferência de imprensa, o ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido, explicou que os investigadores estavam a acompanhar um “despacho suspeito” de três contentores carregados com bananas que viajavam num navio da Colômbia.

Ao chegar ao porto de Algeciras, os três contentores foram revistados e num deles foram encontrados 8.740 quilos de cocaína.

Esta apreensão ocorre quatro meses depois de terem sido apreendidas cerca de seis toneladas de cocaína no mesmo porto.

