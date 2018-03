Nas Notícias Apesar da chuva, ministro diz que seca ainda preocupa Por

Apesar da chuva que tem caído nas últimas semanas, o ministro do Ambiente revela que as barragens do sul enchem a ritmo “bastante lento”.

“A norte do rio Tejo, as barragens estão muito próximas da sua capacidade máxima e algumas já a atingiram”, salientou Matos Fernandes, em declarações aos jornalistas.

O governante revela que, neste capítulo, “temos que separar o país ao meio”.

“A preocupação com a seca e a responsabilidade de cada um não se altera em nada”, referiu Matos Fernandes.

O ministro salientou ainda que “a água vai ser cada vez mais escassa”.

“Agricultores, industriais e cidadãos urbanos têm mesmo que consumir menos água.”

Com a chuva que tem vindo a cair o país não pode deixar de poupar este recurso.

“Temos mesmo que poupar água.”

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, em fevereiro o valor médio da quantidade de precipitação foi “65 por cento do normal”,

Fevereiro foi, por isso, classificado como um mês seco.

