APEMERG organiza congresso de emergência médica

A Associação Portuguesa de Enfermeiros e Médicos de Emergência (APEMERG) vai realizar o International Congress on Emergency (ICE2018), no próximo dia 6 de abril, em Oeiras. As inscrições encontram-se esgotadas.

No próximo dia 6 de abril, decorre em Oeiras o International Congress on Emergency, evento que contará com convidados internacionais, que transmitirão a sua visão e experiência de outras realidades, nomeadamente Espanha e Reino Unido.

O congresso é aberto a todos os interessados, sendo que as inscrições se encontram esgotadas.

A Associação Portuguesa de Enfermeiros e Médicos de Emergência, designada de APEMERG, foi criada a 22 de dezembro de 2016, com o objetivo de contribuir para a divulgação e melhoria da imagem das equipas de médicos e enfermeiros de emergência pré-hospitalar.

Esta associação, que pretende ser uma referência para os profissionais nesta área tão específica e exigente de atuação, tem ainda como desígnios: participar como grupo consultivo na área da emergência pré-hospitalar; organizar eventos científicos na área da emergência pré-hospitalar; fomentar a investigação clínica na área da emergência pré-hospitalar.

O serviço de Emergência Médica visa prestar assistência a vítimas de acidente ou doença súbita. É uma atividade no qual participam vários intervenientes do socorro, entre os quais, médicos e enfermeiros que constituem o nível diferenciado deste sistema.

Ao levar o “hospital até à rua”, estes profissionais de saúde asseguram a qualidade ao nível da excelência dos cuidados, para aumentar a probabilidade de sobrevivência das vítimas e simultaneamente diminuir a sua morbilidade.

Estes ganhos em saúde espelham-se na redução dos dias de hospitalização fazendo com que as pessoas recuperem a sua vida ativa com maior rapidez, diminuindo os custos globais com encargos de saúde.

Veja o programa do ICE2018

8:30 | Abertura do Secretariado

9:30 | ECMO: PCR Refratária

Moderador: João João Mendes

Abordagem extra-hospitar | Mário Branco · Hospital São João Tratamento avançado | Philip Fortuna · Hospital São José Canulação intra ou extra-hospitalar | Roberto Roncon · Hospital São João

11:00 | Coffee-Break

11:30 | Inovações na cadeia de sobrevivência

Moderador: José Gomes

RCP: “Hands Only” e “Hands On” | Nelson Santos · Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca Capnografia | Diana Aguiar · Centro Hospitalar Baixo Vouga Ecografia em reanimação | Tomás Lamas · Hospital de Egas Moniz

13:00 | Almoço

14:30 | Medicina de Catástrofe

Moderador: Nelson Coimbra

Gestão Incidentes Multivítimas | Rosario Pinilla · SAMUR Madrid Segurança contra o terrorismo | João Alvelos · Consultor de Segurança Formação: Medical Response to Major Incidents | Dinarte Freitas · SRPC, IP – RAMadeira

16:00 Coffee-Break

16:30 | Trauma

Moderador: Tiago Carvalho

REBOA e toracotomia | Tom Hurst · London’s Air Ambulance Rede de trauma nacional | Carlos Ferreira · Hospital da Luz Lisboa Helitransporte do doente Queimado: a missão da FAP no incêndio de Vila Nova da Rainha | Luís Gonçalves · Força Aérea Portuguesa

18:00 Encerramento

Tiago Carvalho, Presidente da APEMERG

Principais conclusões e desafios

