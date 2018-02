Aos 79 anos decidiu ser estudante de Erasmus

Gloria Coco, de 79 anos, decidiu que era altura de rentabilizar o tempo livre e inscreveu-se na Faculdade de Ciências da Educação e Psicologia da Universidade de Cassino e Lazio Meridional. A italiana desejou abraçar outras culturas e participou no programa Erasmus, tendo rumado à cidade de Tarragona.

“Quando queres fazer alguma coisa, não deves pensar na tua idade”. É desta forma que Gloria Coco explica o que a levou, aos 79 anos, a inscrever-se na faculdade.

“Uma manhã acordei e perguntei a mim própria: ‘O que devo fazer agora?’ Então, fui diretamente à Faculdade de Ciências da Educação e Psicologia da Universidade de Cassino e Lazio Meridional e inscrevi-me num curso”, conta ao URV.

A vontade de estudar e aproveitar o tempo livre foram algumas das razões apontadas para a inscrição, mas Gloria não se ficou por aqui.

Um ano após o início dos estudos, Gloria Coco decidiu que era altura de abraçar um novo desafio e inscreveu-se no programa Erasmus, tendo rumado à cidade espanhola de Tarragona.

“Sempre me interessei por outras culturas e outros países (…) Fiquei muito entusiasmada. Espanha sempre me ‘seduziu'”, começa por contar. “Fiz um exame de espanhol, que passei, e de entre as várias opções escolhi Terragona”.

A idade é apenas um número para Gloria Coco, que confessou sentir-se ‘em casa’ assim que chegou à cidade espanhola.

“Em Tarragona não sinto que estou num país estrangeiro. Quando cheguei e vi os monumentos romanos senti-me como se estivesse numa pequena Roma”, admitiu.

A experimentar uma nova vida aos 79 anos, Laura confessa que já fez “vários amigos” em Terragona, com quem passa “tempos muito bons” e “vai a várias festas e viagens”.

O conselho de Gloria, como ela sublinhou, é que “se querem fazer uma coisa, não se preocupem com a idade”.

