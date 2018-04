Economia António Mexia avança para quinto mandato à frente da EDP Por

António Mexia deverá ser hoje reconduzido para um quinto mandato como presidente executivo da EDP até 2020 na assembleia geral de acionistas, que decorre em Lisboa, passando a liderar um Conselho de Administração alargado a nove membros.

A nova administração para o triénio 2018-20, proposta por acionistas que representam 39,3% do capital da elétrica, entre os quais a China Three Gorges, conta com João Manso Neto, António Fernando Melo Martins da Costa, João Manuel Marques da Cruz, Miguel Stilwell de Andrade, Miguel Nuno Ferreira Setas e Rui Lopes Teixeira, Maria Isabel Pereira e Vera Pinto Pereira.

A proposta para alargar o órgão executivo – de oito para nove elementos – visa cumprir a quota de 20% de mulheres nos órgãos de administração e fiscalização das empresas cotadas em bolsa, que se materializa com a entrada de Maria Isabel Pereira, diretora jurídica do grupo, e Vera Pinto Pereira, que chega à EDP vinda do setor das telecomunicações.

O único executivo que não avança para um novo mandato é Nuno Alves, que há 12 anos Mexia foi buscar ao Millennium BCP para ser administrador financeiro da EDP, argumentando que “é o momento certo” para se dedicar “a projetos pessoais”.

Os acionistas vão também votar o nome de Luís Amado, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, para presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP, até agora ocupado pelo ex-ministro das Finanças Eduardo Catroga.

Segundo um comunicado ao mercado, foram ainda propostos como membros do órgão supervisor para o triénio 2018-20 Maria Celeste Cardona, Ilídio de Pinho, Braga de Macedo e Vasco Rocha Vieira.

Os acionistas vão ainda deliberar sobre a prestação de contas relativas a 2017, ano em que os lucros atribuíveis aos acionistas subiram 16% para 1.113 milhões de euros em relação ao ano anterior, impulsionados pela área das renováveis e pelo crescimento no Brasil.

O Conselho de Administração da EDP vai propor a manutenção do dividendo aos acionistas relativo a 2017 nos 19 cêntimos por ação.

