Motociclismo António Maio volta a ‘trepar’ na classificação do Merzouga Rally Por

Depois de ter chegado ao top cinco do Dakar Challenge na primeira parte da etapa tona do Merzouga Rally, António Maio conseguiu atingir a segunda posição da competição destinada a pilotos que nunca participaram no Rali Dakar,

Com um setor seletivo de 233 quilómetros, realizado após uma noite em que foram os próprios pilotos a fazerem a revisão às suas motos, o piloto da equipa Yamaha Fino Motor Racing ultrapassou com sucesso uma etapa com uma primeira parte de dunas que antecedia uma zona mais rápida que levava até o planalto de Errachidia, onde um labirinto de pistas tornava a navegação muito difícil.

“Senti-me bem e com mais confiança. Passados os primeiros dias de corrida começo a estar cada vez mais à vontade. Ontem já tinha estado bem e para hoje sabia que a minha Yamaha estava em boas condições”, referiu António Maio no final da tirada.

Mas nem tudo foram facilidades para o Campeão Nacional de Todo-o-Terreno: “A primeira parte da etapa, rápida, ainda me deu mais confiança. Tive apenas uma ligeira queda e no reabastecimento reparei uma peça que tinha ficado danificada. Entrei na zona mais complicada de navegação muito seguro e correu tudo bem. Estou muito satisfeito. Por mim era agora que o rali podia começar”.