Motociclismo António Maio no top cinco do Dakar Challenge Por

A primeira parte da etapa maratona do Merzouga Rally viu António Maio realizar o quinto tempo entre mais de meia centena de concorrentes ao Dakar Challenge, destinado a pilotos que nunca participaram no Rali Dakar,

Esta exibição por parte do Campeão Nacional de Todo-o-Terreno deixa-o otimista para os 233 quilómetros do setor cronometrados que o esperam na segunda metade desta etapa maratona, ainda que antes tenha de efetuar ele próprio uma revisão à sua Yamaha, já que a assistência da equipa está interdita.

“Nesta etapa era importante não só navegar bem e conseguir ultrapassar todas as dificuldades mas gerir bem o esforço da moto e os pneus na medida em que não posso contar com o excelente trabalho que tenho tido do meu mecânico. Não só do trabalho, mas também das ferramentas e de material de substituição porque apenas posso utilizar e material que trouxe comigo. Vou fazer uma revisão, mas não poderei fazer muito mais do que isso”, explicou António Maio.

A tirada desta quinta-feira contempla um percurso que inicialmente tem dunas, antes de pistas mais rápidas até ao planalto de Errachidia, onde um labirinto de pistas tornará a navegação mais difícil.