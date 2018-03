Motociclismo António Maio no pódio em Vila Nova de Santo André Por

O Campeão Nacional de Todo-o-terreno, António Maio, subiu ao pódio na prova de estreia do Campeonato Nacional de Rally-Raid, que se disputou em Vila Nova de Santo André.

O piloto da Yamaha Fino Motor Racing, aos comandos de uma Yamaha WR 450, cumpriu o total de 360 quilómetros de uma muito exigente prova alentejana sem dificuldades na qual terminou o primeiro dia de corrida na liderança. Já no domingo acabou por descer para a terceira posição desta prova que sucede ao Troféu de Navegação disputado em 2017.

“A prova correu bem. Evolui bastante desde o primeiro quilómetro até ao final e estou satisfeito com o resultado que alcancei, até porque o principal objetivo da minha participação nesta corrida era treinar. Neste sentido, penso que as minhas metas foram cumpridas até porque já há algum tempo que não mexia na navegação e foi muito importante para as minhas provas futuras retomar este tipo de treino. A organização está de parabéns porque a corrida foi de facto excelente. Desde o percurso até à variedade das paisagens foi tudo muito bem pensado”, salientou António Maio.