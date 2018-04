Motociclismo António Maio em Loulé para repetir vitória Por

Depois de iniciar a época no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno com uma vitória na Baja TT do Pinhal, António Maio vai este fim de semana para o Algarve determinado a repetir o êxito.

O Campeão Nacional em título mostrou que tem os argumentos para levar mais uma vez de vencida a concorrência na Baja TT de Loulé, com o forte apoio da equipa Yamaha Fino Motor Racing, onde também Bernardo Megre tem ambições.

Para António Maio o objetivo passa mesmo por tirar todo o partido da sua Yamaha WR450 e conseguir a sua sexta vitória na prova algarvia: “Depois do triunfo na Baja do Pinhal parto para a prova algarvia muito motivado. A equipa continua como sempre a encetar todas as diligências necessárias para que seja possível estarmos ao nosso mais alto nível, funcionando de uma forma muito profissional”.

“A moto também está bem preparada para mais uma jornada para a qual parto, claramente, com o objetivo de vencer”, salienta ainda o Tri Campeão Nacional António Maio, que tem pautado as suas mais recentes atuações por uma grande rapidez e consistência.

Já a situação de Bernardo Megre é um pouco diferente. O piloto pretende vencer a classe TT1, que quase vencia na primeira prova do ano, apesar de estar a recuperar das lesões contraídas quando disputava a mesma, e que lhe afetaram o pulso e uma costela. Por isso parte para o evento algarvio algo condicionado.