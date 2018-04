Motociclismo António Maio conclui Merzouga Rally no top cinco Por

Foi coroada de êxito a participação de António Maio no Merzouga Rally. O Campeão Nacional de Todo-o-Terreno concluiu a prova no quarto posto do Dakar Challenge, competição destinada a pilotos que nunca participaram no Dakar.

Na derradeira especial da prova, com 50 quilómetros de extensão, Maio pôde desfrutar uma partida em linha, e uma etapa com dunas e muita navegação. Nesta jornada do Dakar Series, na qual o vencedor recebe um passaporte para a edição 2019 do Rali Dakar, o piloto português teve a oportunidade de realizar um grande treino, estar junto de alguns dos melhores na modalidade, o que lhe permitiu compreender em que tem de evoluir.

“Hoje era um dia para não comprometer resultados. Não se ganhava, mas poderia perder-se. Desta vez, ao contrário do ano passado, em que fui obrigado a desistir, foi possível experimentar uma partida com todos os pilotos ao mesmo tempo. O ano passado não tive esse prazer e foi magnífico”, referiu António Maio no final.

“Foi uma prova dificil, mas excelente. Poder passar todos estes dias em cima da mota foi um ótimo treino. Ter a oportunidade de estar aqui, a competir uma vez mais em Marrocos só foi possível graças a toda uma equipa que fez um trabalho irrepreensível. Quero agardecer a todos os que vieram comigo, mas também não posso deixar de o fazer a quem ficou em Portugal. Sem eles não seria possível estar aqui”, considerou ainda o piloto lisboeta.

Com a alteração às classificações atribuida ao dia de ontem, em que se disputou a quarta especial, António Maio conclui o Merzouga Rally no 24º posto da classificação geral, numa prova em que Juan Barreda foi o vencedor. O piloto da Yamaha Fino Motor Racing vai disputar, já daqui a uma semana, desta feita em território nacional, o Raid TT da Ferraria, terceira jornada do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, que se cumpre em Gavião.