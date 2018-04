Motociclismo António Maio andou no Algarve sem comprometer prova em Marrocos Por

Duas provas no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno de motos e duas vitórias para António Maio.

No entanto o piloto da Yamaha Fino Motor Racing não andou a arriscar nada na Baja TT de Loulé, como fez questão de salientar após a prova algarvia: “Foi uma corrida tranquila. Acabei por vencer de uma forma segura e sem cometer erros. Para a semana vou para Marrocos e não queria por em causa a minha presença nessa corrida. Por isso tentei gerir o andamento, de forma a não comprometer competições futuras”, referiu o vencedor no final.

“A minha equipa também esteve ao melhor nível e a moto correspondeu muito bem. O facto de iniciar a época desportiva com duas vitórias é muito positivo, principalmente numa altura em que tenho um calendário desportivo tão exigente, com provas quase todos os fins de semana. Mais uma vez quero agradecer a todos os meus patrocinadores, que tanto apoio me têm dado em todas as corridas em que participo”, acrescentou o Campeão Nacional de TT.