António Guterres em Lisboa para receber doutoramento ‘honoris causa’

António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, é hoje agraciado pela Universidade de Lisboa com o grau de doutor ‘honoris causa’.

A iniciativa de distinguir o antigo primeiro-ministro partiu do Instituto Superior Técnico, onde Guterres foi aluno e professor.

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é uma das individualidades com presença confirmada na cerimónia, marcada para as 10h30 na Aula Magna, no edifício da Reitoria da Universidade Clássica de Lisboa.

António Costa, primeiro-ministro, e outros elementos do Governo também marcarão presença na homenagem, assim como vários membros do corpo diplomático acreditado em Portugal.

O Instituto Superior Técnico tinha anunciado, em janeiro, a decisão de atribuir o título honorífico a António Guterres com base no “percurso académico excecional” do antigo aluno, que se licenciou em engenharia eletrotécnica em 1971.

Cinco anos mais tarde, António Guterres estreava-se como deputado, cargo que exerceu durante 17 anos.

Enrte 1995 e 2002, foi primeiro-ministro de Portugal.

Em 2003, começou a dar aulas no Instituto Superior Técnico como professor convidado.

António Guterres deixou a docência em 2005 para se tornar Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, funções que desempenhou durante dez anos.

A 1 de janeiro de 2017, Guterres iniciou o mandato como secretário-geral da ONU.

