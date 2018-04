Nas Notícias António Costa transfere-se provisoriamente para o Terreiro do Paço Por

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quarta-feira que irá transferir-se provisoriamente para o Terreiro do Paço, na sequência de obras, por questões de segurança, que vão ocupar São Bento, a sua residência oficial, durante os próximos meses.

Com o presidente da Câmara de Lisboa a seu lado, António Costa anunciou a mudança esta quarta-feira, quando discursava perante centenas de pessoas que celebravam o 25 de Abril nos jardins de São Bento.

As obras estarão relacionadas com questões de segurança no Palacete de São Bento, fruto de relatórios que têm sido realizados ao longo dos últimos anos, indicou fonte oficial do gabinete do primeiro ministro à agência Lusa.

É esperado que os trabalhos fiquem concluídos antes do 5 de outubro, e consistem na mudança da sistema de climatização, a instalação elétrica e para reformar o sistema de proteção contra incêndios.

“Aproveito a presença do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, para agradecer a excelente colaboração no que respeita à abertura ao público destes jardins todos os domingos. Mas queria também dizer-vos que, durante uns meses, vamos ter de fechar os jardins, porque é preciso fazer aqui algumas obras”, afirmou António Costa.

O primeiro-ministro sublinhou que “tudo será feito para que, no próximo dia 5 de outubro, os jardins e a residência oficial estejam reabertos” já com a “coleção de arte de Serralves” e uma nova, de “arte contemporânea portuguesa” de António Cachola.

2 PARTILHAS Partilhar Tweetar