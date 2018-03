Nas Notícias “António Costa e este PS estão excessivamente presos à esquerda”, diz Nuno Magalhães Por

O líder parlamentar do CDS, Nuno Magalhães, considera que o partido socialista não está interessado num consenso à direita por estar “excessivamente preso à esquerda”.

Em entrevista ao Diário de Notícias, o líder parlamentar do CDS considerou que o partido socialista, liderado por António Costa, não está interessado em consensos à direita por estar “excessivamente preso à esquerda”.

“O CDS tem procurado consensos. Quem sempre bateu com a porta na cara do CDS foi o PS, foi este PS. É minha perceção que o dr. António Costa e este PS não estão minimamente interessados em qualquer tipo de consenso à sua direita porque estão excessivamente presos à sua esquerda”, afirmou Nuno Magalhães.

Questionado sobre se assumiria a presidência da bancada se tivesse sido eleito com apenas 39 por cento dos votos, à semelhança de Fernando Negrão, o líder parlamentar do CDS sublinhou o “valor que respeita” em colocar o “sentido de missão e de pôr o partido acima” dos interesses pessoais.

Relativamente à questão da viabilização de um governo minoritário do PS, para afastar as esquerdas do poder, à imagem do que Rui Rio idealiza, Nuno Magalhães explica que essa questão não foi discutida no partido, mas considera que isso não seria possível.

“O PS não virou à esquerda apenas por uma questão prática de entendimento com PCP e Bloco de Esquerda, virou do ponto de vista ideológico. Com este PS manifestamente não vejo possibilidade de haver minimamente um governo ou uma solução governativa mesmo que passasse por um apoio parlamentar minimamente coeso com o CDS. É isso que defenderei em congresso, que o CDS não deve contribuir para um governo do Partido Socialista, deste PS do Dr. António Costa”, manifestou.

