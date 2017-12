Nas Notícias António Costa: “Não vou incomodar Marcelo com questões de trabalho” Por

António Costa deslocou-se ao hospital Curry Cabral, em Lisboa, para visitar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Mas não falou “em questões de trabalho”, como a polémica lei de financiamento dos partidos.

O primeiro-ministro ‘sucedeu’ ao ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, que tinha sido a visita mais recente do chefe de Estado. António Costa desejou “as melhoras” a Marcelo, mas não falou de política.

“Ninguém tem que incomodar uma pessoa que foi operada há 24 horas com assuntos de trabalho”.

Questionado se tinha falado com o Presidente sobre as polémicas alterações à lei de financiamento dos partidos, António Costa preferiu evitar o assunto, alegando que “decorre da iniciativa parlamentar, não decorre por iniciativa do Governo”.

A polémica “assenta em pressupostos errados, mas isso é um assunto que o senhor Presidente da República apreciará”, acrescentou.

Quanto ao estado de saúde de Marcelo, António Costa revelou que encontrou um chefe de Estado “muito conversador, animado, bem-disposto”.

“Temos Presidente na próxima semana para regressar à atividade normal. Faz parte da natureza do próprio Presidente, vontade indomável de estar sempre em ação”.

“Não vim falar de trabalho, vim desejar as melhoras, falar com um amigo, questões de trabalho naturalmente que não”, concluiu o primeiro-ministro.

Também o cardeal patriarca, D. Manuel Clemente, e o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, tinham visitado o Presidente da República na manhã de hoje.

Marcelo continua a recuperar da cirurgia de ontem, a uma hérnia umbilical estrangulada.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar

Receba esta e outras notícias virais no seu e-mail todos os dias!