Motociclismo Antoine Meo ganha sexta etapa e Kevin Benavides a liderança do ‘Dakar’ Por

A competição de motos do Rali Dakar 2018 voltou a registar grandes alterações na classificação. Num dia em que a prova ‘rainha’ do todo-o-terreno deixava o Peru e rumava à capital da Bolívia foi Antoine Meo quem se destacou, ao vencer a especial de 195 quilómetros. Uma tirada encurtada, onde Kevin Benavides soube tirar partido do tempo perdido por Adrien Van Beveren para ‘roubar’ a liderança da classificação geral ao francês da Yamaha.

Meo conseguiu assumir o comando desde o segundo controlo de passagem, acabando por garantir a sua primeira vitória desta edição da prova e a sua terceira no ‘Dakar’.

O francês da KTM bateu Benavides e Toby Price por meio minuto, permitindo assim ao piloto da Honda passar para o comando do rali com 1m57s de vantagem sobre Van Beveren, que foi apenas 10º na etapa.

Para além de Antoine Meio e Kevin Benavides, sobressaiu Diego Duplessis, um privado que foi o quarto mais rápido do dia, a 1m55s do francês da KTM, diante de outro amador, Dani Oliveras, num dia em que Paolo Quintanilla não foi além do sexto tempo, ainda que ganhado terreno na classificação geral aos seus mais diretos adversários.

No entanto quem foi mais discreto foi Joan Barreda Bort. O vencedor da véspera foi apenas 11º na etapa, sendo claramente suplantado por Matthias Walkner e Xavier de Soultrait, que não foram além dos oitavo e nono tempos.