Desporto Antiga namorada de futebolista relata episódios de violência doméstica Por

Com o nome fictício de Miriam, a mulher relata ter sido vítima de violência doméstica por parte de um antigo futebolista internacional, que representou um clube da Ligue 1, a primeira divisão do futebol francês. Assustada, não revela a identidade do jogador.

Durante o relacionamento de dois anos, Miriam conta ter sido agredida violentamente em mais do que uma ocasião por um jogador que representou um clube francês. Prefere não revelar a identidade, para evitar represálias.

“Não eram pequenas bofetadas, mas sim socos no estômago, na cara, em todo o lado”, confessa Miriam.

Num relato impressionante, concedido ao jornal francês L’Équipe, a mulher explica que conheceu o futebolista quando ele se deslocou a África, para representar a seleção do seu país. Mais tarde, moveram-se como casal para França, onde o profissional iria começar uma nova aventura.

“Quando o conheci, ele era adorável. Mas assim que começamos a viver juntos, percebi que ele não era estável e era realmente muito violento”, admite. “Hoje, reconheço que podia ter morrido”.

Os episódios de violência física deram lugar a outros de ordem sexual, nunca denunciados por Miriam devido à paixão que sentia pelo companheiro. No hospital, explicava as nódoas negras com quedas.

“Era muito ciumento. (…) Arranjava sempre desculpas para me bater. Era arrogante, não respeitava as pessoas, achava que tinha autorização para tudo. (…) Uma vez perdi os sentidos”, conta Miriam.

De acordo com a publicação, a mudança de “personalidade a qualquer momento” do companheiro era explicada pelo dinheiro, chegando a ser muito atencioso, a pedir perdão, como, no momento seguinte, se tornava violento novamente.

As agressões chegaram a ser ‘conhecidas’ publicamente, quando a polícia foi obrigada a intervir numa unidade hoteleira onde o casal se encontrava. O jogador explicou o sucedido como uma “crise de ciúmes”.

Miriam revela que chegou a ser vítima de “várias bofetadas” quando estava grávida, assim que o agora ex-companheiro a viu com as malas feitas, pronta a abandoná-lo.

Apesar da insistência das autoridades para que Miriam testemunhasse contra o jogador, esta remeteu-se ao silêncio. Confessa que ele é visto como um homem tímido e reservado pelos treinadores e companheiros de equipa, que desconhecem a sua faceta violenta.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar