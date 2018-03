Motociclismo O ano já arrancou para Kiko Maria Por

A temporada de Francisco ‘Kiko’ Maria já se iniciou no Circuito do Estoril, onde teve lugar a primeira etapa do European Talent Cup.

O jovem piloto português integrou a equipa Marinelli Sniper – a mesma que viu correr Aleix Viu no Campeonato do Mundo Júnior Moto3 ou Romano Fenati no Campeonato do Mundo de Moto 2. Kiko lyou contra meia centena de adversários por um lugar entre os 44 eleitos que tinham lugar na grelha, mas acabou por não conseguir esse objetivo na tão desejada qualificação par as duas corridas realizadas no Autódromo.

“Não foi propriamente aquilo que queria porque não consegui qualificar para a corrida. As condições de aderência nunca foram as melhores e tudo isso originou alguma falta de confiança. Acabei por não conseguir atingir os meus objetivos. Fico triste por não ter conseguido alinhar na corrida portuguesa, mas o ETC este ano está muito competitivo. Quero agora pensar no arranque do CNV no Estoril, pois venci aqui no ano passado e quero iniciar o novo ano da mesma forma”, confessou o jovem piloto lisboeta.

Após o Estoril Kiko Maria começa já a pensar na abertura do CEV na próxima semana no circuito de Albacete e de seguida campeonato nacional onde estará em pista aos comandos da sua Pré-Moto3 com o objetivo de continuar a conquistar vitórias como sucedeu no fecho de 2017 onde esteve no degrau mais alto do pódio no encerramento daquele que foi o seu primeiro ano de competição nas pistas da Península Ibérica.