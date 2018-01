Animais abandonados em Lisboa vão ter famílias de acolhimento

De acordo com informações da provedora à agência Lusa, o objetivo desta nova medida é “resolver parcialmente, ou pelo menos dar uma resposta imediata ao problema de falta de lotação da Casa dos Animais de Lisboa”.

“A ideia será recrutar um terceiro perfil de voluntários da Casa dos Animais de Lisboa que serão as famílias de acolhimento temporário, o que implicará uma alteração no próximo regulamento, o que à partida já está em fase de aprovação final”, explicou.

A ideia foi bem recebida pela Câmara Municipal de Lisboa, que promete avançar com o programa brevemente. As candidaturas terão de ser feitas na Casa dos Animais, com a declaração da Junta de Freguesia e a apresentação do registo criminal.