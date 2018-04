África Angola vai retomar projetos de exploração da bauxite na Guiné-Bissau Por

O segundo vice-presidente do parlamento de Angola, Higino Carneiro, disse hoje que os projetos de exploração da bauxite e no setor agrícola na Guiné-Bissau “vão avançar”.

Em declarações aos jornalistas no final de um encontro com o chefe de Estado guineense, José Mário Vaz, Higino Carneiro afirmou que manifestou o interesse de Angola em “continuar a desenvolver os projetos”, que tiveram início em 2007 com a assinatura do acordo bilateral de cooperação.

Na altura, Angola trouxe para a Guiné-Bissau duas empresas para desenvolver atividade no ramo mineiro e no ramo da agricultura e indústria.

“Dei-lhe nota de que estão neste momento aqui em Bissau responsáveis que estão a trabalhar com funcionários ligados ao projeto da Bauxite Angola, um minério a subtrair daqui, e também de um outro projeto ligado à castanha de caju. O que nós na verdade queremos transmitir é que os projetos vão avançar”, afirmou, aos jornalistas, Higino Carneiro.

O segundo vice-presidente do parlamento angolano chegou hoje a Bissau, tendo mantido encontros com o presidente do parlamento, Cipriano Cassamá, o chefe de Estado guineense, e com o atual primeiro-ministro, Artur Silva, com que assinou em 2007 o primeiro acordo de cooperação bilateral.

O projeto de exploração da bauxite na Guiné-Bissau está orçado em mais de mil milhões de dólares.

A cooperação entre os dois países foi suspensa em abril de 2012, na sequência de um golpe militar ocorrido em Bissau, que levou à saída forçada do contingente do exército angolano estacionado na Guiné-Bissau, Missang.

