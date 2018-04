Motores Andreas Mikkelsen terá de adaptar a sua condução a uma prova exigente Por

Dos três pilotos da Hyundai Andreas Mikkelsen é o menos especializado nas provas de asfalto, pelo que vê esta edição da Volta à Córsega como o maior desafio desde que chegou à equipa.

Ciente do seu handicap, e apesar de um passado na prova corsa, quer ao serviço da Skoda (em WRC2), quer da Volkswagen, o norueguês quer entrar o mais concentrado possível neste que é o primeiro rali do ano verdadeiramente em asfalto. Mikkelsen não pode perder de vista o objetivo de marcar pontos, tanto no campeonato de pilotos como o de construtores, onde a Hyundai lidera com uma vantagem de 12 pontos.

Tendo mais uma vez Anders Jaeger a seu lado, o piloto nórdico está apostado em não perder a corrida pelo terceiro posto na classificação de pilotos do WRC: “A Córsega é um evento muito especial e o nosso primeiro verdadeiro rali em asfalto da temporada. Como dupla, nunca chegamos a ter uma pausa durante as etapas; é um desafio constante em cada curva e exige uma concentração extrema”.

“É tão difícil para o automóvel, como para o piloto e o copiloto. Os travões aquecem facilmente, por isso, temos de adaptar o nosso estilo de condução para os poupar para as etapas mais longas. O Rali da Córsega é um rali fantástico”, acrescenta Andreas Mikkelsen.