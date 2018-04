Motociclismo Andrea Dovizioso mais perto de renovar com a Ducati Por

Os contratos da Ducati com os seus dois pilotos no MotoGP – Andrea Dovizooso e Jorge Lorenzo – expiram no final deste ano, e a marca italiana está ansiosa por ‘resolver’ esse ‘problema’.

A Ducati está “bastante confiante” que brevemente Dovizioso vá renovar o seu atual contrato com a sua equipa de MotoGP, embora admita que ainda não começou a negociar o de Lorenzo. As performances do italiano deixaram a marca numa situação de pressão para renovar a atual ligação do piloto, cuja base salarial é inferior a dois milhões de euros, num claro contraste com os 12 milhões auferidos pelo piloto espanhol.

Na Argentina, onde este fim de semana se corre a segunda prova da temporada, Davide Tardozzi, ‘team manager’ da equipa Ducati, revelou que está bastante otimista que a marca conseguia manter ‘Dovi’ para 2018: “Já começamos algumas negociações com o agente de Andrea e estamos confiantes de que podemos finalizá-las brevemente. Brevemente não significa um ou dois dias, mas estamos a conversar, na realidade, detalhes”.

No entanto Tardozzi diz que o mesmo não sucede com Lorenzo, que já tinha dito que não iria perder um minuto com pensamentos sobre o seu futuro na Ducati: “Do lado de Jorge ainda não começamos a negociar, porque sobretudo ele não o quer fazer devido à sua situação atual, colocando mais focus nos resultados, tal como esperávamos que fizesse”.