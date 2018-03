Motociclismo Andrea Dovizioso começa temporada de MotoGP a ganhar Por

A primeira prova do MotoGP 2018 não desiludiu, tal a animação que se viu do começo ao fim na luta pela primeira posição, só se decidindo o Grande Prémio do Qatar sobre a meta.

Embora iniciando a corrida de forma discreta, longe dos três primeiros lugares – possivelmente para poupar os pneus da sua Ducati – Andrea Dovizioso foi-se chegando à frente nas últimas voltas, deixando para trás Valentino Rossi para depois atacar Johan Zarco e Marc Marquez, que seguiram nos dois primeiros lugares durante toda a primeira metade da prova.

Mas Zarco, que largara da ‘pole position’ acabaria por não resistir a Dovizioso e Marquez vindo a perder várias posições até ao final da corrida, deixando o italiano da Ducati e o espanhol da Honda a discutir o triunfo. O Campeão do Mundo desferiu o seu ataque à liderança na última volta, mas ‘Dovi’ respondeu aproveitando a maior velocidade da sua Desmosedici para começar a época a vencer.

Bastante consistente ao longo da corrida, apesar de nunca ter estado na disputa pela liderança, Cal Crutchlow acabou por ver compensado o seu esforço com a quarta posição final, enquanto que Danilo Petrucci foi quinto depois de ter estado na disputa por lugares de pódio.

Apesar de não conseguir acompanhar o andamento dos dois primeiros até ao fim, Valentio Rossi ‘salvou’ o dia da Yamaha ao terminar no último lugar do pódio, numa prova onde a marca dos três diapasões viu ainda Maverick Viñales recuperar de uma má primeira metade da corrida para terminar na sexta posição, depois de deixar para trás Dani Pedrosa e Andrea Iannone, o único piloto da Suzuki a terminar, depois de Alex Rins ter caído quando rodava no grupo da frente.

Também Jorge Lorenzo, na segunda Ducati oficial, não terminou a corrida devido a queda, numa prova em que nunca conseguiu rodar nas posições cimeiras, como fez o seu companheiro de equipa Andrea Dovizioso.

Classificação

1º Andrea Dovizioso (Ducati) 42m34,654s

2º Marc Marquez (Honda) + 0,027s

3º Valentino Rossi (Yamaha) + 0,797s

4º Cal Crutchlow (Honda) + 2,881s

5º Danilo Petrucci (Ducati) + 3,81s

6º Maverick Viãnles (Yamaha) + 3,388s

7º Dani Pedrosa (Honda) + 4,621s

8º Johann Zarco (Yamaha) + 7,112s

9º Andrea Iannone (Suzuki) + 12,957s

10º Jack Miller (Ducati) + 14,594s