André Villas-Boas entre os inscritos na Baja do Pinhal

Depois da sua estreia no Rali Dakar, André Villas-Boas parece ter tomado o gosto pelas provas de todo-o-terreno e vai estar à partida da primeira prova do Campeonato de Portugal da especialidade.

O antigo treinador do FC Porto, Chelsea e Zenit irá alinhar na prova aos comandos de um SSV e terá Gonçalo Magalhães como navegador. Villas-Boas aproveita assim a pausa da vida de treinador que goza atualmente, passando do Toyota Hilux Overdrive que conduziu no ‘Dakar’ para um Can-Am Maverick X3. Também Gonçalo Magalhães substitui no banco da direita Ruben Faria, que acompanhou o treinador-piloto na prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial.

Rercorde-se que a Baja TT do Pinhal, que vai para a estrada na próxima sexta-feira, coloca à prova os concorrentes com 325 quilómetros cronometrados, num percurso ‘desenhado’ nos concelhos de Oleiros, Proença-a-Nova e Sertã.